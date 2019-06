Governador de Benguela recebe novo comandante provincial

O governador da província de Benguela, Rui Falcão, recebeu hoje o secretário de Estado do MININT para o Asseguramento Técnico, Salvador J. Rodrigues “Dodó”, que procedeu a apresentação do novo Delegado do MININT e Comandante Provincial da PN, Comissário – Aristófanes Vila Cardoso Santos.

Segundo uma nota da corporação, no acto de apresentação, o Secretário de Estado, em representação do Ministro do Interior, enalteceu as qualidades e experiência do novo Comandante Provincial, que vai dar continuidade as estratégias implementadas pelo cessante, bem como agradeceu a recepção que foi prestada à Delegação que o acompanha.

Já o Governador Provincial, louvou o trabalho que foi desenvolvido pelo Delegado cessante, Comissário – Elias Dumbo Livulo, que agora vai administrar a Direcção Nacional de Viação e Trânsito.

O Governador desejou as boas vindas ao Comissário- Aristófanes, formulando um especial pedido, dando conta que no Governo que dirige trabalha-se em equipa e que o novo Delegado faça parte da referida equipa.

O Governador garantiu estar disposto a trabalhar em espírito de equipa para que os objectivos preconizados sejam alcançados, uma vez que, em união é possível ultrapassar todas a vicissitudes que possam surgir nesta circunscrição.

Rui Falcão apelou, igualmente, ao Novo Delegado do MININT a manter a rigorosidade, disciplina e que dará todo o apoio necessário ao “também” Comandante Provincial da Polícia Nacional de Benguela.