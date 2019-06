Futebol: Desportivo da Huíla desiste da Taça CAF

O Clube Desportivo da Huíla, terceiro classificado do Girabola2018/19 desistiu do direito de participar na Taça CAF, anunciou nesta segunda-feira o seu director-geral.

Em declarações à Rádio 5, na província da Huíla, Carlos Manuel explicou que a situação financeira está na base da decisão, após balanço da direcção e contactos com os patrocinadores.

Acrescentou que as condições das infraestruturas locais, particularmente do seu estádio, o Ferroviário, contribuíram igualmente para o posicionamento da colectividade.

“Para participarmos nas Afrotaças as despesas são muito altas e eventualmente teriam um peso no próximo campeonato, ainda assim, havendo boa vontade dos patrocinadores, seriamos obrigados a jogar fora de casa”, disse.

Para participar na Taça CAF, o clube gastaria por jornada (primeira e segunda mão) o equivalente em kwanzas a cem mil dólares.

Em entrevista recente à Angop, a direcção do clube alertou para a necessidade de reabilitação do estádio do Ferroviário, fundamentalmente da relva, em condições precárias para a prática do futebol, sob o risco de perigar a presença na competição africana de clubes.

Com esta desistência e com a sanção de rebaixamento para a segunda divisão ao terceiro classificado do campeonato nacional, o Kabuscorp do Palanca, pela FIFA, o substituto será o Interclube, quinto classificado.