Empresa alemã multada em Londres por suborno a quadro da Sonangol

A empresa alemã de transportes marítimos FH Bertling foi multada por um tribunal de Londres, Reino Unido, no valor de 1 milhão USD por suborno a um funcionário da Sonangol como garantia para ganhar contratos em Angola, divulgou hoje a imprensa londrina.

Esta condenação surge depois de em Outubro e Novembro de 2017, como o NJOnline noticiou na altura, funcionários das multinacionais OIl Services Company, Holandesa, e a Bertling, alemã, terem confessado subornos semelhantes a quadros da petrolífera nacional.

De acordo com o Wall Street Journal , o Serious Fraud Office (SFO), departamento da justiça inglesa que investiga os casos mais sérios de corrupção, provou que a FH Bertling e alguns dos seus quadros superiores subornaram elementos da Sonangol com poder de decisão na atribuição de contratos de transporte marítimo.

Este processo já decorre na justiça britânica desde finais de 2016 e por detrás desta multa de 1 milhão de dólares norte-americanos está a confirmação de que a empresa alemã pagou 250 mil USD a um quadro da Sonangol para garantir contratos.

Mas, por detrás deste pagamento provado, está ainda um conjunto de outros subornos que ascendem a 20 milhões USD, que já tinha, em 2017, garantido a condenação a 20 meses de cadeia de Joerg Blumberg, Dirk Juergensen e Marc Schweiger, todos de nacionalidade alemã e na época, entre 2004 e 2006, com cargos superiores dentro da FH Bertling.

A identidade do quadro da Sonangol que recebeu os subornos nunca foi revelada.