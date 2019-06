Construção de centro de formação nas prioridades do Petro do Huambo

A construção de um centro de formação na modalidade de futebol 11 está nas prioridades da direcção do Petro do Huambo, de modo a recuperar, a médio prazo, a sua tradição de clube viveiro de atletas.

Em entrevista hoje, terça-feira, à ANGOP, o presidente de direcção dos “alvi-negros”, Aníbal de Oliveira Salumbo, informou que o projecto começa a ser implementado no próximo ano, já que por agora as atenções estão viradas para a conclusão da área social, que compreende a sala de eventos, gabinetes, bar e sala de jogos.

O futuro centro de formação, segundo o responsável, vai ser construído nos arredores do bairro Calomanda, junto ao local onde se previa construir, há muitos anos, o estádio do Petro do Huambo.

Além do recinto de jogos, que poderá ter relva natural ou sintética, o empreendimento vai ter todas as infra-estruturas de suporte à formação de futebolistas, incluindo salas de aulas teoricas, dormitórios, refeitórios e área de lazer.

Tratando-se de um projecto que vai requerer avultado financiamento, Aníbal Salumbo informou que a sua implementação será feita de forma faseada, sendo que na etapa inicial será melhorada a vedação do terreno, terraplanagem da recinto de jogos e colocação de balizas.

Quanto ao actual recinto de jogos, onde treinam os escalões de formação dos “alvi-negros”, deu a conhecer que o mesmo poderá ser aproveitado para a construção de piscinas, de lazer e fomento da natação na província.

Fundado a 5 de Janeiro de 1980, entre 1983 e 1990 o clube do planalto central era o único fora da capital que fornecia regularmente futebolistas à selecção nacional de futebol de honras, entre cinco a seis jogadores, por cada uma das convocatórias

Dos seus principais futebolistas, naquela altura, constavam Carlos Pedro, Mangueira, Nhanga, Almeida, Aníbal, Toni, Bolingó, Saavedra, Picas, Mona, Mulusi, Luís Bento, Adão, Lilas, Sayombo, Zacarias e Nelito Constantino, maior parte dos quais formados pelo clube.

Os casos mais recentes do sucesso na aposta na formação são os irmãos Carneiro (Karanga e Tó), ambos no Petro de Luanda, Gildo, Deco, Gudy, Silva e Nilton, que representam o Recreativo da Caála, e Projecto, na Académica do Lobito.