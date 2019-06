Bornito de Sousa vai à Quiçama ‘radiografar’ a governação local

O vice-presidente da República, Bornito de Sousa, desloca-se quarta-feira (05) ao município da Quiçama, província de Luanda, para uma visita de trabalho de 48 horas, no âmbito do acompanhamento das acções de Governação Local.

A agenda de trabalho do vice-presidente no município da Quiçama inclui encontros de auscultação com entidades locais e visitas a empreendimentos sociais nas comunas de Mumbondo, Demba-Chio, Muxima e Cabo Ledo, refere em nota o Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa.

Com uma superfície de 12 mil e 45 quilómetros quadrados, o município da Quiçama possui cinco comunas (Muxima, Cabo Ledo, Demba Chio, Mumbondo e Kixinge) e uma população estimada em 22 mil habitantes, que se dedica, maioritariamente, a actividade agrícola e a pesca artesanal.

O município tem como referências o Parque Nacional da Quiçama, que ocupa uma área de 9.600 quilómetros quadrados, uma fauna e flora diversificada.