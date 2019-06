Antigos combatentes querem apoio para reintegração socioeconómica

Angop

Os participantes do primeiro conselho consultivo alargado do Ministério dos Antigos Combatentes e Veteranos de Pátria recomendaram, esta terça-feira, em Benguela, a contínua reintegração socioeconómica dos assistidos, através da atribuição de meios de trabalho e implementação de actividades produtivas.

Os antigos combatentes expressaram esta solicitação no comunicado final do encontro, que teve a duração de dois dias, tendo recomendado ainda ao seu ministério e governos provinciais, que continuem a promover acções para conservação, transformação e escoamento de produtos provenientes das cooperativas dos antigos combatentes, com vista a facilitar a comercialização dos mesmos.

Na ocasião, pediram aos gabinetes provinciais dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria que remetam as contribuições sobre os modelos das cooperativas até ao final do Julho próximo e que se priorize a componente da formação e informação das cooperativas em técnicas de serviço.

Apelaram os ministérios dos Antigos Combatentes e das Finanças a continuarem a trabalhar na criação de condições técnicas, materiais, financeiras e logísticas, para materialização do recadastramento dos assistidos.

Na mesma senda, solicitaram que este processo seja realizado em todo território nacional, em colaboração com o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, e que seja feita a divulgação do plano de comunicação e marketing do processo, também, em línguas nacionais.

Durante o encontro, foram aprovadas a acta do 19º conselho consultivo, realizado na Lunda-Sul, e os presentes tomaram conhecimento dos relatórios do sector referentes ao período de Janeiro a Abril de 2019, bem como reconheceram os bons resultados alcançados em torno do processo de cadastramento, apesar da pouca divulgação desta actividade.

Tomaram conhecimento, dentre outros assuntos, da realização da conferência nacional sobre o papel do antigo combatentes na sociedade angolana, do programa integrado de desenvolvimento integral, de combate a pobreza e de inserção dos ex-militares na caixa social das FAA.

Falando no encerramento do evento, o ministro dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, João Ernesto dos Santos “Liberdade”, disse que, dignificar o antigo combatente, é garantir que a sua reintegração seja feita com acções concretas e com a criação de mecanismos que façam deles pessoas autónomas, produtivas e não dependentes da pensão de mérito, em si insuficiente para suportar as despesas mínimas do seu agregado familiar.

“ Com os debates realizados, ficou evidente que todo país deve assegurar a necessidade de fazer um verdadeiro processo de recadastramento ou prova de vida, para se determinar que os verdadeiros assistidos sejam os beneficiários do regime de protecção especial e acabar com os falsos assistidos ou cidadãos que recebem a pensão sem preencher os requisitos exigidos”, frisou.

O ministro afirmou ser desejo da sua instituição que, com a prova de vida, possa se efectivar um conjunto de direitos, como a atribuição de um cartão de identificação contínuo e do passe de acesso aos transportes públicos e a outros serviços, desde que os beneficiários estejam devidamente registados e controlados.

“Devemos dar algum sinal, com a nossa actuação correcta, para assegurar a esperança a essa franja especial de angolanos”, rematou o ministro.

Estiveram presentes no evento, que decorreu sob o lema “Por uma integração inclusiva e abrangente engajemos o antigo combatente e veterano da pátria”, o Secretário de Estado dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, Domingos André Chicanha, vice-governadores das províncias de Benguela, Huambo e Bié, representantes dos ministérios das Finanças, da Acção Social, Família e Promoção da Mulher, da Defesa Nacional, dentre outras entidades convidadas.