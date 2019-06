População do Cungula no Uíge necessita de dois enfermeiros

A população da aldeia do Cungula, situada a 22 quilómetros à Nordeste da cidade do Uíge, necessita de dois enfermeiros para assistir os pacientes no Posto de Saúde local, revelou hoje (segunda-feira), o soba Lucas Dias, preocupado com à falta destes profissionais na localidade.

Segundo a autoridade tradicional da povoação, o Posto já tinha um enfermeiro que foi retirado em Janeiro de 2017, devido à sua formação profissional, tendo o mesmo sido deslocado para a cidade do Uíge e, deste à data, a instituição ficou apenas com a intraestrutura.

Diante da situação, disse, à falta de enfermeiro para acudir um doente na aldeia faz com que as pessoas procurem outras unidades sanitárias mais longínquas ou vão para o Hospital Geral, a 22 quilómetros, na sede da capital da província.

De acordo com o soba Lucas Dias, o Posto de Saúde do Cungula, quando tinha o enfermeiro nos anos transactos, atendia também as aldeias vizinhas do Cavunga, Terra Nova, Mbanza Katambi e outras localidades próximas.

Já o director municipal em exercicio, Rui Adelino Diaculo refere que a realizade é conhecida pelo Governo do Uíge e tudo indica que, com o concurso público de 2019 para o ingresso de novos técnicos e médicos, vai minimizar-se a situação no referido Postos de Saúde e outros.

Rui Adelino Diaculo informou ainda que a Direção Municipal controla actualmente cinco aldeias com Postos de Saúde que carecem de enfermeiros, nomeadamente a Cungula, Mutai, Cari, Piqui e Henda.

Justificou que o enfermeiro da aldeia Cungula beneficiou de uma formação na área de Vigilância Epidemiológica e ocupa agora as funções de Supervisor, disse, acrescentando que à sua Direcção está a trabalhar para repôr, em breve, um outro enfermeiro na povoação.

O responsável lembrou igualmente que por falta de quadros outros Postos de Saúde têm apenas um enfermeiro, que faz quase tudo, número insuficiente para responder á procura da população nas comunidades aos serviços de saúde, daí a necessidade do aumento do pessoal, reconheceu.

Neste momento, a Direcção Municipal de Saúde da sede provincial controla 49 unidades sanitárias, sendo cinco com necessidades urgente de enfermeiros e outros vários especialistas para assistir a população.