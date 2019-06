ONU quer Desenvolvimento Sustentável visto como agenda integrada

O coordenador residente da ONU em Angola, Paolo Balladelli, apontou, nesta segunda-feira, em Luanda, a necessidade da criação de uma relação entre os diferentes Objectivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), como um todo ou como uma agenda integrada.

O responsável, que falava na sessão de abertura do I Conselho Consultivo Alargado do Ministério do Ambiente, que decorre sob o lema ” A integração ambiental e o desenvolvimento sustentável na municipalização”, sublinhou que os ODS não devem estar isolado mais sim relacionados e conectados com os demais objectivos sustentáveis, para se combater e erradicar à pobreza.

A Agenda 2020/2030 deve estar relacionado com o Plano de Desenvolvimento Nacional 2018/2022, acrescentando que conta com 17 ODS.

Sublinhou que o país está a melhorar o índice de desenvolvimento humano, que permitiu passar do grupo de menor desenvolvimento a um grupo mediano de desenvolvimento humano.

Segundo a Angop, os ODS é um acordo assinado por 180 países, que chama a atenção para uma atenção clara sobre como desenvolver o país de forma equitativa, para que as pessoas possam realmente beneficiar do desenvolvimento sustentável.

Durante dois dias, os especialistas vão abordar, entre outras questões, o papel das tecnologias de informação na gestão ambiental, fomento dos centros agro-ecologicos para o alcance da economia verde, a problemática dos crimes ambientais relacionados com a fauna e flora selvagens e o seu impacto na vida económica e social das comunidades.