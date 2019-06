Oficial das Forças Armadas mata parceira e suicida-se

Um capitão das tropas especiais das Forças Armadas Angolanas (FAA), acusado de ter matado a companheira a tiro, suicidou-se na noite de domingo, na província de Malanje.

Jivkov Lenguluca Dias, foi encontrado morto em casa, junto do corpo da parceira, Laureth Jandira, de 32.

Segundo o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal em Malanje, Lindo Ngola, o facto aconteceu por volta das 22 horas de domingo, no prédio onde viviam, e foi presenciado pela única filha do casal, de apenas 5 anos.

De acordo com o oficial, presume-se que o crime tenha sido motivado por ciúmes, pelo facto de a vítima ter viajado para Luanda no sábado, sem participar ao agressor que decidiu vir a Malanje no mesmo dia.

Entretanto, escreve a Angop, de regresso a Malanje (domingo), a mesma deparou-se com o parceiro que lhe pediu explicações.

Não satisfeito, segundo a versão policial, empunhou uma pistola e consumou o acto. Minutos depois, matou-se.

Lindo Ngola fez saber que, de acordo com informações de pessoas próximas ao casal, a relação de ambos era de frequentes desavenças e de ameaças de morte, por parte do parceiro.

Em menos de um mês, este é o segundo caso de crime passional que culmina em morte na província de Malanje.