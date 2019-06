Manuel Augusto efectua visita a Cuba

O ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto, deslocou-se, na tarde desta segunda-feira (dia 03 de Junho), a Havana, República de Cuba, para uma visita de trabalho de três dias, apurou a Angop no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro.

O objectivo, segundo uma nota do Ministério das Relações Exteriores, é preparar a visita, para breve, do Chefe de Estado, João Lourenço, àquele país das Caraibas, no quadro do reforço dos laços de amizade e de cooperação entre os dois países.

Assim sendo, o chefe da diplomacia angolana vai visitar, na quarta-feira (dia 5, às 10h00), o Museu “Casa de África”, na Havana Colonial, e manter um encontro (no período da tarde) com o ministro do Comércio Exterior e Investimento Estrangeiro, Rodrigo Malmierca Diaz.

Na quinta-feira, às 10h00, Manuel Augusto vai reunir-se com o seu homólogo cubano, Bruno Rodriguez Parrilla, no Salão Verde do Ministério das Relações Exteriores da República de Cuba. Antes, vai depositar uma coroa de flores no túmulo do Herói Nacional José Marti, na Praça da Revolução.

Durante a sua estada em Cuba, o titular do MIREX irá igualmente manter encontros de trabalho com outras entidades do Governo daquele país.

A deslocação do ministro Manuel Augusto a Havana acontece quase um mês após Ricardo Cabrisas Ruiz, vice-presidente do Conselho de Ministro da República de Cuba, ter estado em Angola para uma visita de trabalho de três dias (de 15 a 18 de Abril).

As repúblicas de Angola e de Cuba mantêm relações político-diplomáticas históricas desde os primórdios da proclamação da independência do Estado angolano. A cooperação bilateral se estende a vários domínios, com realce para o militar, defesa e segurança, saúde, educação e ensino superior, petróleo e indústria.