Mãe confessa ter matado filho de 9 anos no DF

FOLHAPRESS

Rhuan Maicon da Silva Castro, 9, foi morto e esquartejado na noite da última sexta-feira (31) em Samambaia, região administrativa do Distrito Federal. A mãe da criança, Rosana Auri da Silva Cândido, 27, confessou ter cometido o crime. A mulher foi presa sábado (1) após investigações da Polícia Civil.

Em depoimento, Rosana afirmou que Rhuan Maicon foi morto com uma facada no coração enquanto dormia e que ela teve ajuda de outra mulher. Depois de terem cometido o crime, elas esquartejaram o corpo e tentaram queimá-lo em uma churrasqueira.

Como a tentativa de carbonizar o corpo não foi bem sucedida, elas colocaram o corpo da criança em uma mala e o jogaram dentro de um bueiro do bairro em que vivem.

Os membros foram colocados em duas mochilas, que ainda estavam na casa da família e seriam descartadas posteriormente. “Foi um crime terrível. O corpo da criança estava irreconhecível”, afirma o delegado Guilherme Melo, responsável pelas investigações.

A Polícia Civil suspeita que a criança vivia na casa em cárcere privado, já que não frequentava a escola e raramente era vista pelos vizinhos. Segundo a polícia, o garoto que foi morto teve o seu pênis cortado há cerca de um ano pela própria mãe.

Natural do Acre, Rosana Auri da Silva Cândido fugiu com o filho há cerca de cinco anos após ter perdido a guarda do menino para o pai em decisão da Justiça. Depois teria se mudado para o Distrito Federal.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil do Distrito Federal. Em conversa com a Folha de S.Paulo, o avô da criança, Francisco Chagas, 63, afirmou que há cinco anos buscava pistas do paradeiro do neto.

Segundo ele, Rosana namorou com seu filho por dois anos e passou a viver na casa da família em Rio Branco (AC) depois que engravidou. O casal se separou, mas Rosana permaneceu morando na casa do sogro junto com a criança.

Em 2014, ela fugiu junto com o filho e não deu mais notícias. Neste período, a família denunciou Rosana à polícia e espalhou fotos da criança em redes sociais em busca de informações sobre ela. A notícia da morte da criança surpreendeu a família, que, diz Chagas, está desolada.

“Pelo amor de Deus, é uma dor sem fim. Que ninguém queira passar por uma situação dessas. Esse menino foi criado desde criança comigo”, disse. O corpo de Rhuan será enterrado em Rio Branco.