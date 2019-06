Luanda acolhe amanhã Conferência de Petróleo e Gás

A Conferência Angolana de Petróleo e Gás 2019, uma iniciativa da África Oil & Power, arranca nesta terça-feira, em Luanda, com participação dos principais players da indústria petrolífera mundial e empresas de consultoria.

De acordo com a Angop, o fórum, a ter lugar até dia 06 (quinta-feira), acontece numa altura em que estão em curso reformas profundas no sector do petróleo e gás, iniciadas em 2017, daí o apoio do Executivo a esta iniciativa da África Oil & Power.

A conferência vai juntar os principais “players” do mercado petrolífero nacional e internacional, e abordará os desafios da exploração no offshore e onshore.

Além de responsáveis do sector, vão participar na conferência mais de 800 delegados, entre os quais membros de governos de países produtores, representantes de instituições internacionais e das principais petrolíferas e distribuidoras mundiais Total, Chevron, ExxonMobil, BP, ENI e Equinor.

A organização perspectiva que o evento seja “a maior convenção de investimentos na indústria de petróleo e gás do continente africano durante o ano de 2019”.

Angola é o segundo maior produtor de petróleo da África Subshariana, com uma produção média de 1,49 milhões de barris/dia, atrás da Nigéria com 1,7 milhões de barris.

Mas nos últimos anos, Angola tem estado a registar um declínio natural da sua produção, devido à maturação dos campos, desinvestimento na pesquisa, prospecção e exploração.

O petróleo e gás ainda continuam a ser os maiores produtos de exportação e contribuinte para receitas fiscais do Estado e um dos financiadores da economia, daí o Executivo de João Lourenço ter colocado na agenda das prioridades a reestruturação deste sector, com a aprovação de uma nova legislação, a reestruturação da Sonangol e a criação da Agência Nacional de Petróleo e Gás.

Com as reformas iniciadas por João Lourenço, o sector abriu-se mais ao investimento estrangeiro e novas oportunidades de negócios estão a ser criadas.

Para relançar a produção petrolífera no país, 49 concessões petrolíferas vão ser atribuídas entre 2019/2025 para exploração, pesquisa, desenvolvimento e produção de hidrocarbonetos em Angola.

Essa aposta do Executivo consta da Estratégia Geral de Atribuição de Concessões Petrolíferas, aprovada a 18 de Fevereiro deste ano, pelo Presidente da República, João Lourenço, através do Decreto Presidencial 52/19.

A Estratégia Geral apresenta um mapa de distribuição, que prevê atribuir nove concessões este ano, igual número em 2020, oito em 2021, e 12 e 11 concessões em 2023 e 2025, respectivamente.

A Estratégia Geral de Atribuição de Concessões Petrolíferas, segundo Decreto Presidencial 52/19, visa “assegurar a substituição de reservas, promovendo a actividade de exploração de forma racional e adequada, desencadear medidas adequadas à confirmação do potencial petrolífero do país e fornecer petróleo bruto suficiente, para satisfazer a capacidade interna de refinação, mediante ponderação económica da exportação versus importação”.

De acordo com a estratégia, a adjudicação de concessões petrolíferas será feita mediante Concurso Público, Concurso Público Limitado e Negociação Directa.

Esta Estratégia Geral de Atribuição de Concessões Petrolíferas responde ao declínio natural na produção do petróleo em Angola (1,49 milhões de barris/dia), devido à falta de investimento nos segmentos da prospecção, pesquisa e exploração nos últimos dez anos. Angola já chegou a produzir diariamente 1,8 milhões de barris de petróleo.

Da legislação aprovada pelo Executivo, de 2017 até agora, destaque para o Decreto Presidencial n.º 86/18, de 2 de Abril, que veio actualizar as regras e procedimentos dos concursos públicos no sector petrolífero, revogando o anterior Decreto Presidencial n.º 48/06.

O Decreto Presidencial n.º 91/18, de 10 de Abril, que estabelece as regras e procedimentos das actividades de abandono de poços e desmantelamento de instalações de petróleo e gás no território Angolano.

O Decreto Legislativo Presidencial n.º 5/18, de 18 de Maio, que estabelece o Regime Jurídico sobre as Actividades de Pesquisa Adicional nas Áreas de Desenvolvimento de Concessões Petrolíferas, revogando o anterior Decreto Presidencial n.º 211/15, que fazia referência às Áreas de Desenvolvimento Alvo.

O Decreto Legislativo Presidencial n.º 6/18, de 18 de Maio, que define os incentivos e o procedimento para a adequação dos termos contratuais e fiscais aplicáveis às Zonas Marginais Qualificadas, revogando o anterior Decreto Legislativo Presidencial n.º 2/16, de 13 de Junho.

Os incentivos ao desenvolvimento de descobertas marginais regem-se pelo princípio da tolerância contratual, que visa a adequação dos termos contratuais e fiscais das descobertas marginais, para promover o investimento das associadas da Concessionária da Nacional e entidades contratadas para execução de operações petrolíferas.

O diploma refere qual o conceito de descoberta marginal, os incentivos fiscais aplicáveis, bem como os procedimentos para declaração de descoberta marginal.

O Decreto Legislativo Presidencial n.º 7/18, de 18 de Maio, que estabelece o regime jurídico e fiscal aplicável às actividades de prospecção, pesquisa, avaliação, desenvolvimento, produção e venda de gás natural em Angola.