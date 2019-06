Governador de Luanda ausculta comunidades

De acordo com uma nota chegada à redacção do Portal de Angola, o Governador Provincial de Luanda, Sérgio Luther Rescova Joaquim, orientou hoje no Auditório do (IGCA) os trabalhos da primeira Primeira Sessão de Auscultação das Comunidades.

O encontro, que reuniu os Vice Governadores, Titulares dos Órgãos de Direcção do Governo Provincial e dos Municípios, altos responsáveis das Forças Armadas Angolanas (FAA), Polícia Nacional, representantes de Partidos Políticos e Coligação, Organizações da sociedade civil, Instituições de educação e ensino e organismos do sector empresarial publico e privado, autoridades tradicionais, igrejas, músicos, desportistas, visa promover uma governação mais inclusiva.

Nesta primeira sessão, avança a nota, os mais de 280 Conselheiros receberam explicações de alguns sectores chaves como a Educação, Saúde, Saneamento básico, Energia e Águas, bem como os projectos impactantes em curso em Luanda.

No final dos trabalhos, o Governador Provincial agradeceu a presença de todos os Conselheiros, tendo sublinhado que o Conselho não visa substituir os responsáveis que no dia-a-dia estão mais próximos dos cidadãos e receber deles as devidas contribuições e críticas construtivas, que na verdade devem servir de tónica para os engajar nas soluções, porque as boas iniciativas estão nas comunidades.

“Temos sim muitos problemas grandes ou estruturantes, mas não podemos esquecer as pequenas coisas para resolver”, frisou o dirigente que mais adiante acrescentou, “nenhum governante por mais habilidoso e competente que seja é capaz de conhecer, acompanhar e resolver os problemas sozinho, desde a comuna, distrito