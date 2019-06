França: Laurent Wauquiez demitiu-se dos Republicanos

RFI | Marco Martins

Laurent Wauquiez, o líder do partido de direita ‘Os Republicanos’, derrotado nas eleições europeias, demitiu-se, sendo substituído transitoriamente por Jean Leonetti, o vice-presidente delegado, e está agendada para amanhã uma reunião dos presidentes dos diferentes grupos no Parlamento e no Senado.

Laurent Wauquiez acabou por se demitir da liderança do partido ‘Os Republicanos’, partido criado pelo ex-presidente Nicolas Sarkozy.

Laurent Wauquiez, criticado e sob pressão, resistiu apenas uma semana depois da derrota histórica do seu partido nas últimas eleições europeias, nas quais alcançou apenas 8,49% dos votos, ocupando o quarto lugar a nível nacional. ‘Os Republicanos’ mergulham novamente numa crise, após outra criada com a derrota nas presidenciais do candidato, na altura, François Fillon.

Eis as declarações de Laurent Wauquiez: “Esta eleição foi um fracasso. Não é fácil, mas é necessário admiti-lo: foi um fracasso. Fizemos a campanha eleitoral todos juntos. Mas eu é que sou o Presidente da nossa família. E, com a vontade de o dizer simplesmente, as vitórias são colectivas, mas as derrotas são solitárias, é assim. E tenho de assumir as minhas responsabilidades. A decisão que tomei é uma decisão na qual pensei muito. Decidi afastar-me. E para responder à pergunta que me é colocada: Demito-me do cargo de Presidente dos Republicanos”, concluiu.

De notar que Laurent Wauquiez foi eleito à primeira volta, nas eleições internas há pouco mais de um ano, presidente do partido ‘Os Republicanos’, com 74,64% dos votos.