Em cada quatro crianças em Angola três sofrem sete privações

Em cada grupo de 100 crianças em Angola, somente uma é que não sofre nenhuma privação, enquanto que em quatro menores, três delas são vítimas de sete privações ao mesmo tempo, revelou, em Luanda, a representante adjunta do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).

De acodo com o JA, ao falar no sábado, no acto que marcou a celebração do Dia Internacional da Criança, Patrícia Portela disse que apesar da efectivação dos 11 Compromissos para a Criança e da melhoria das condições de vida das crianças mais carenciadas, “Angola deve trabalhar muito mais em vários sectores”.

O mais recente relatório sobre a pobreza infantil no país, realizado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), com o apoio do UNICEF, disse Patrícia Portela, revelou que as crianças em Angola ainda são privadas da boa nutrição, saúde, protecção infantil, educação, habitação, água e saneamento.

O relatório evidencia que a vulnerabilidade infantil em Angola é resultante da pobreza dos pais, que as priva do acesso a serviços como a saúde, educação, saneamento e outros serviços fundamentais para o desenvolvimento harmonioso da criança.

Estes números, referiu a representante adjunta do UNICEF em Angola, fazem concluir que a maior parte das crianças tem uma multiplicidade de necessidades e direitos que devem ser urgentemente satisfeitos de forma a garantir a sua sobrevivência, protecção e desenvolvimento.

No entender de Patrícia Portela, a criança entre os zero e cinco anos, para desenvolver o seu potencial necessita que sejam disponibilizados de forma integral serviços sociais essenciais, começando com a saúde materno-infantil, educação e protecção contra a violência doméstica e social.

Para a saída deste quadro, frisou Patrícia Portela, é preciso aumentar os investimentos públicos no sector social, alinhando as políticas às reais necessidades das crianças a nível de todo o território nacional.

A ministra da Acção Social, Família e Promoção da Mulher, Faustina Alves, disse que o Executivo vai continuar a criar condições, no sentido de cada vez mais melhorar a condição familiar, social, jurídica e económica da criança e combater as práticas culturais ou religiosas que atentam contra a estabilidade harmoniosa da criança.

A pobreza, o analfabetismo, a gravidez precoce e a desestabilização das famílias, disse a ministra, têm causado enormes transtornos ao desenvolvimento integral da criança.

Violência contra a criança

No primeiro trimestre de 2019 foram registados em todo o país mais de mil casos de violência contra a criança, muitas das quais ocorreram no seio familiar, revelou a ministra da Acção Social, Família e Promoção da Mulher.

Além destes e outros problemas que as crianças angolanas enfrentam, disse Faustina Alves, há ainda a situação do trabalho infantil em mercados informais que deve ser combatida em parceria com as outras instituições ligadas à defesa da criança.