Cuanza Sul elege presidente do Conselho Provincial da Ordem dos Advogados

Angop

A Ordem dos Advogados de Angola (OAA) no Cuanza Sul elegeu no fim-de-semana, Nelson Custódio, presidente da associação profissional no período 2019/2022, em cerimónia assistida pelo Bastonário da Ordem, Luís Paulo Monteiro.

No acto, foi também eleito o Conselho Provincial, que tem como vice-presidente, Manuel Santos Filipe, secretário, Graciano João Chivando Satembo, tesoureiro, Domingos Manuel Mateus de Kieza e do centro de formação de estagio, Levi Gabriel Pascoal.

Na ocasião, o bastonário da OAA defendeu a necessidade dos advogados cultivarem o espírito de lealdade, verdade, conhecimento e interpretação dos instrumentos jurídicos que regulam a actividade.

No seu mandato, Nelson Custódio propõe-se trabalhar para o combate ao exercício ilegal da profissão, a melhoria das condições sociais dos advogados, sobretudo os mais jovens, edificação do Estado democrático e de direito, a melhoria da administração da Justiça, em cooperação com os tribunais, Procuradoria e o Ministério da Justiça.

Referiu que contribuir para o acesso dos cidadãos à justiça e à assistência judiciária aos cidadãos de baixa renda fazem igualmente parte das linhas de força da OAA no Cuanza Sul.

A província do Cuanza Sul conta com 19 advogados para uma população estimada em mais de mil e 800 mil habitantes.