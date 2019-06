Cidadão mata amigo à facada após desentendimento

Uma briga entre amigos resultou na morte à facada do cidadão António Cativa, de 38 anos de idade, praticado por um outro de 28 anos, numa das ruas do bairro do Macolocolo, arredores da cidade do Huambo.

Fonte familiar explicou hoje, segunda-feira, à ANGOP, que o infortúnio deu-se na noite de domingo quando a vítima, numa briga na via pública, foi surpreendido com vários golpes à facada, protagonizado por um suposto amigo com quem esteve a conviver horas antes.

Por seu turno, o director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Polícia Nacional na província do Huambo, intendente Martinho Kavita Satito, informou que o autor do crime já se encontra sob custódia das autoridades, devendo responder a qualquer momento ao interrogatório do Ministério Público.

Na última quinta-feira, um cidadão de 18 anos de idade foi também morto por desentendimento, numa das ruas do bairro da Calomanda, arredores da cidade do Huambo, por um adolescente, recolhido em regime de prevenção criminal.