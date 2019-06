Caso CNC: Defesa diz que Augusto Tomás usou valores do CNC porque não havia verbas no Ministério dos Transportes

Defesa diz que Augusto Tomás usou valores do CNC porque não havia verbas no Ministério dos Transportes (DR)

A defesa do ex-ministro dos Transportes, Augusto Tomás, que está a ser julgado no Tribunal Supremo (TS) por alegado desvio de fundos do Conselho Nacional de Carregadores (CNC), disse hoje em julgamento que o seu constituinte usou as verbas do CNC de 2014 a 2017 por insuficiência de verbas no Ministério dos Transportes.

“Augusto Tomás usou valores do CNC no período em referência porque o Ministério dos Transportes não tinha verbas para custear as suas despesas face à situação de crise económica que se instalou no país”, disse a advogada Ana Paula Godinho, citada pelo NJOnline, tendo acrescentado que o seu cliente é inocente nos crimes que vem acusado.

O antigo ministro dos Transportes apareceu hoje na sessão de julgamento vestido com a sua roupa normal, ao contrário do primeiro em que compareceu com a roupa dos Serviços Prisionais, uma situação que levou a defesa a protestar junto do TS, que aceitou o pedido.

Augusto Tomás, o único réu em prisão preventiva deste Setembro de 2018, esta a ser acusado dos crimes de peculato na forma continuada, de um crime de violação das normas de execução do plano e orçamento na forma continuada, um crime de abuso de poder na forma continuada, dois crimes de participação económica em negócio, um crime de branqueamento de capitais e outro de associação criminosa.

Segundo a defesa, Augusto Tomás não cometeu nenhum dos crimes que é acusado e não consegue perceber quais foram os actos praticados que estão por detrás das acusações.

A advogada Ana Paula Godinho disse também que o Ministério Público (MP) retomou as conclusões extraídas no relatório da Inspecção-Geral da Administração do Estado (IGAE) que serviu de base instrutória ao presente processo e que tal procedimento viola o princípio da legalidade previsto na Constituição da República.

Durante a sessão de discussão e julgamento, desta segunda-feira, os advogados dos cinco réus pediram absolvição dos mesmos por alegadas insuficiências de prova.

A acusação refere que Augusto Tomás é acusado de ter utilizado os dinheiros do CNC para suportar as despesas do Ministério dos Transportes que se encontravam devidamente cabimentadas e cuja verba tinha sido aprovado no período entre 2008 e 2017.

A acusação realça ainda que essas despesas de capital realizadas pelo CNC a favor de outras empresas do sector dos transportes foram avaliadas em mais de 1,5 mil milhões de kwanzas, 40 milhões de dólares e 13 milhões de euros.

No mesmo processo estão igualmente arrolados os réus, Isabel Cristina Gustavo Ferreira de Ceita Bragança e Rui Manuel Moita, ex-directores-gerais adjuntos para as Finanças e para a Área Técnica do Conselho Nacional de Carregadores, Manuel António Paulo, então director-geral do CNC, e Eurico Alexandre Pereira da Silva, ex-director adjunto para a Administração e Finanças.

Importa referir que Isabel Bragança está detida sob termo de entidade e residência, Rui Moita e Manuel António Paulo, estão em prisão domiciliar enquanto Eurico Alexandre Pereira da Silva está em liberdade.

Juiz deste julgamento, Joel Bernardo, agendou para amanhã, terça-feira, a audição do primeiro réu, neste caso o antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás.