Bairros Mundial e Vila Verde com energia em Julho

A Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade (ENDE) pretende inaugurar, no próximo mês de Julho, duas subestações de energia eléctrica para abastecer os bairros Mundial e Vila Verde, no município de Belas.

O porta-voz da ENDE, Pedro Bila, em declarações à Angop, fez saber que as obras das duas subestações, da Vila Verde e Mundial, encontram-se em fase avançada.

As subestações para os bairros Mundial e Vila Verde deviam ter sido inauguradas em Dezembro de 2018.

As obras em curso fazem parte da segunda fase do projecto de electrificação da província de Luanda e prevê a construção de nove subestações e a instalação de mil Postos de Transformação para ligações domiciliares, com recurso a contadores pré-pagos.

Por sua vez, a administrador municipal do Morro dos Veados, Madalena Gaspar, adiantou que está em curso a instalação de ligações domiciliares para o fornecimento de electricidade e abastecimento de água potável e outros serviços públicos nos dois bairros.

Alguns moradores dos bairros Mundial e Vila Verde mostram-se indignados por estarem dependentes de Postos de Transformação (PTs) privados, com elevados custos e com o irregular fornecimento de energia eléctrica, nas respectivas zonas

Em declarações à Angop a propósito da falta de instalação da rede da ENDE, os moradores afirmam que os contratos com PTs privados são exagerados, pois ultrapassam os 100 mil kwanzas e uma mensalidade de mais de quatro mil kwanzas.

Para o morador do bairro Mundial, Manuel da Conceição, a irregularidade no fornecimento de energia eléctrica tem criados vários constrangimentos na conservação de frescos, aos estudantes nocturnos e causam outros transtornos.

Por não ter capacidade financeira para fazer o contrato num PT privado, prosseguiu o morador, diariamente tem que fazer gastos na compra de combustível para o gerador.

João de Almeida, do mesmo bairro, disse que devido a falta de electricidade o número de jovens, organizados em pequenos grupos, que pratica assaltos a residenciais e outros delitos tende a aumentar.

A anciã Conceição Miguel, da Vila Verde, refere que para além da energia privada ser cara, a luz quase sempre é desligada no fim do dia e reposta um ou dois dias depois, independentemente de se ter ou não as contas em dia.

O município de Belas é composto pelos distritos da Vila Verde, Morro dos Veados, Centralidade do Kilamba e a comuna do Ramiro. Faz fronteira com os municípios de Viana, Kilamba Kiaxi e Talatona.