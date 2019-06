Noite de literatura Germaniana no Campo Grande

Portal de Angola | Diniz Kapapelo

A UBESC – União Baiana de Escritores e a Editora Òmnira convidam para o lançamento da revista de Literatura Òmnira (32 páginas – R$ 12) em homenagem ao saudoso mestre, jornalista, professor, filosofo e escritor Germano Machado que será realizado no próximo dia 14 de Junho (sexta-feira), às 18 horas, no Salão Nobre da Fundação João Fernandes da Cunha (Largo do Campo Grande – Centro in Salvador/Bahia-Brasil).

De acordo com uma nota de imprensa a que o Portal de Angola teve acesso, na publicação textos e poesias de Alberto Peixoto (Feira de Santana/BA), Amanda Nascimento Pereira (Santa Catarina), António Sanches (Portugal), Audelina Macieira, Carlos Yeshua, Conceição Ferreira, Darcy Brito, Eliseu Moreira Paranaguá, Emérita Andrade Ramos, Gabriel Maia (Belém), Iolanda Soares (Rodelas/BA), Irá Rodrigues (Santo Estevão/BA), Joaci Góes, João Bosco Soares dos Santos, João Vanderlei de Moraes Filho, Luiz Menezes de Miranda, Moustafa Assem (Cabo Verde/África), Neuza de Brito Carneiro (Feira de Santana/BA), Roberto Leal, Valdeck Almeida de Jesus e Willian Wollinger Brenuvida (Santa Catarina). Capa do artista plástico angolano Elias Jamba Sanjelembi.

“E diante das suas últimas aulas no Curso de filosofia, realizado aos sábados na Faculdade 2 de Julho, que versavam sobre a África, teremos o lançamento do livro “Letras Pretas Cruas & Nuas” – Poesias de Luta e Contos de Amor (Ed. Òmnira/BA-Brasil – 100 páginas R$ 25) do jornalista, escritor e editor Roberto Leal (um dos discípulos do professor Germano Machado) , obra literária ambientada na África, mais precisamente em Angola e Cabo Verde, traçando uma trajectória de luta dentro de uma poesia as vezes revolucionária e outras vezes patriótica e amável saudando a Mãe África, como não foi possível deixar de fora também os contos de amor vividos com a mulher africana, de carácter forte e de enredo afável e espectacularmente amada de várias formas e modelo dentro de uma linguagem vivida nos prazeres do Amor”, lê-se na nota a que vimos citando.

O livro, acrescenta o documento, tem apresentação dupla do professor homenageado e do jornalista e escritor Valdeck Almeida de Jesus, orelhas do poeta angolano Ismael Farinha e capa do artista plástico cabo-verdiano Moustafa Assem. Essa obra literária é dedicada a poetisa e activista cultural angolana Jovita Kifinamene Leal, representando assim todas as mulheres negras e africanas do universo.

“Foi um prazer muito grande ter contacto directo com a obra literária e filosófica desse mestre que foi o professor Germano Machado e que nos leva muito a refletir sobre o aprendizado filosófico e literário cepista brasileiro”, disse Jovita em gesto de conclusão.