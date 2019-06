MPLA convicto na vitória nas eleições autárquicas

Angop

O primeiro secretário provincial do MPLA em Benguela, Rui Falcão, afirmou neste sábado, nesta cidade, que o partido está a preparar-se para os próximos desafios democráticos e que vai vencer as eleições autárquicas em 2020.

Rui Falcão, que falava no final de uma marcha e passeata automóvel em alusão ao VII congresso extraordinário do partido, disse que o MPLA está a mostrar a Angola e ao mundo que é o verdadeiro partido do povo.

“ Estamos há 15 dias da realização do VII congresso extraordinário do MPLA e organizamos este evento porque entendemos que era o momento para, em definitivo, prepararmo-nos para os próximos desafios da democracia. Vamos nos preparar para as autarquias e vamos vencê-las”, frisou o político.

Na sua opinião, não existe quem faça o MPLA desviar-se dos seus objectivos, uma vez que o partido sabe dos compromissos que assumiu com o povo em 2017 e das dificuldades, mas está a trabalhar para conseguir atingir as metas definidas.

“Vai custar, mas o partido vai vencer estes problemas”, disse Rui Falcão, para quem o MPLA é um partido forte, tem história, tradição, rotinas partidárias construídas, conhece o seu rumo e trabalha em prol do povo.

Apontou como um dos objectivos do partido, ajudar, defender e trabalhar na melhoria da qualidade de vida da população, lutando sempre contra todas as adversidades, criando cada vez mais condições condignas.

O primeiro secretário notou que o seu partido mostra todos os dias a sua coesão e por isso deve integrar todos os membros, principalmente os indisciplinados, para educá-los e torná-los bons cidadãos, que falam com o povo, não roubam e nem matam, mas que trabalham em prol do próximo.

Na ocasião, os participantes a marcha foram unânimes em afirmar o seu apoio incondicional à realização do VII congresso extraordinário do MPLA e ao seu presidente, João Lourenço. Na mesma senda, estão convictos na vitória da organização nas eleições autárquicas, a julgar pelo trabalho que vêm demonstrando.

A marcha que contou com a participação de militantes, simpatizantes e amigos do MPLA dos 10 municípios da província, teve início no largo de África, percorreu várias artérias da cidade de Benguela e culminou na sede provincial do partido.