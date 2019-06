Morreu ex-jogador do Benfica de Lisboa

José Antonio Reyes, ex-jogador do Benfica, morreu ontem, na sequência de um acidente de viação em Utrera, Sevilha, município da Espanha.

O avançado, de 35 anos, representou os encarnados na época 2008/09, estando actualmente ao serviço do Extremadura UD, que actua na segunda divisão espanhola.

Do acidente resultaram ainda mais duas vítimas mortais, dois primos do jogador que também iam dentro do carro. Jonathan Reyes morreu logo no local e Juan Manuel Calderón acabaria por falecer já no hospital, para onde tinha sido levado em estado muito grave.

“Não podíamos dar uma notícia pior. Faleceu num acidente de viação o nosso querido José Antonio Reyes. Descanse em paz”, escreveu o Sevilha no Twitter.

O carro em que Reyes seguia, um Mercedes Brabus, despistou-se e incendiou-se.