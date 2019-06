Mike Pompeo é recebido hoje por homólogo suíço

O ministro dos Negócios Estrangeiros suíço, Ignazio Cassis, recebe hoje o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, que se encontra numa visita à Europa na tentativa de diminuir as crescentes tensões entre Washington e Teerão.

Segundo a agência noticiosa norte-americana Associated Press, na deslocação à Alemanha, Suíça, Holanda e Reino Unido Pompeo procura assegurar aos líderes europeus que os Estados Unidos não procuram o conflito com o Irão, pressioná-los sobre o que podem fazer para “arrefecer a situação” e talvez abrir um canal de comunicação com a República Islâmica.

De acordo com a Lusa, a Suíça representa os interesses norte-americanos em Teerão na ausência de relações diplomáticas entre os dois países e no passado assumiu a função de intermediário entre eles.

A tensão entre os Estados Unidos e o Irão tem vindo a aumentar desde que Washington abandonou unilateralmente o acordo nuclear de 2015 e restabeleceu sanções que afetam duramente a economia iraniana.

No passado dia 8, um ano depois dos EUA se terem retirado do pacto, Teerão anunciou que deixaria de limitar as suas reservas de urânio e água pesada e deu dois meses aos restantes signatários do acordo nuclear (Reino Unido, França, Alemanha, Rússia e China) para encontrarem uma solução para contornar as sanções norte-americanas que lhe permitam beneficiar das vantagens económicas com que contava, caso contrário abandonará alguns compromissos.

Nas últimas semanas a tensão registou uma escalada devido aquele anúncio do Irão e ao reforço militar dos Estados Unidos no Médio Oriente em resposta a alegadas ameaças iranianas.

Teerão também foi acusado pelo rei Salman da Arábia Saudita e pelo conselheiro para a segurança nacional da Casa Branca, John Bolton, de estar por trás de ações de sabotagem contra petroleiros junto à costa dos Emirados Árabes Unidos, no dia 12 de maio.