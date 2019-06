Mais de 100 bebés nascem livres do VIH/Sida em Ondjiva

Especialistas afirmam que os bebês devem ser alimentados com leite materno no primeiro ano de vida, ou mais, se possível, pelos benefícios para a saúde da criança, que excedem com folga os obtidos com o leite em pó (afp_tickers)

Cento e oito bebés de mães seropositivas nasceram livre do VIH/Sida, na Maternidade do Hospital Geral de Ondjiva, província do Cunene, entre Janeiro a Abril do ano em curso menos 36 em relação a igual período anterior.

Essa informação foi avançada neste sábado, a Angop, pela chefe de secção da maternidade, Angélica da Silva, referindo que as crianças nasceram livre da doença depois das gestantes terem beneficiado do corte de transmissão vertical do vírus VIH.

Fez saber que no período em referência realizou-se 174 partos por cesarianas, menos cinco, que tiveram como causa sofrimento fetal, desproporção céfalo-pélvica, sucedendo hipertensão arterial na gravidez que provoca o descolamento prematuro da placenta prévia e a consequente rotura do útero.

Explicou que no geral a maternidade da maior unidade hospitalar da província, assistiu um total de mil e 487 partos dos quais 42 resultaram nados mortos, contra os 1.445 partos dos atendidos nos primeiros quatro meses de 2018.

A responsável sublinhou que registaram-se ainda seis mortes maternas, devido a hemorragia e toxémias, infecção puerpural, rotura uterina e abortos.

Angélica da Silva aconselha as gestantes a fazerem sempre as consultas de rotina, relacionadas ao sistema de reprodução, para detectar e prevenir as enfermidades e evitar os risco.

A maternidade do Hospital Geral de Ondjiva, a maior da província, tem uma capacidade de 50 camas para o internamento, os serviços são assegurados por três médicos e 32 enfermeiras.