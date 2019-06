Presidente do Partido Social-Democrata alemão, Andrea Nahles (Fabrizio Bensch - Reuters)

Líder do SPD demite-se na ressaca das europeias

A presidente do Partido Social-Democrata alemão, Andrea Nahles, anunciou este domingo a demissão, após os resultados das eleições europeias, o aumento das críticas internas e discussão sobre a manutenção do SPD na coligação com Angela Merkel.

“Já não tenho o apoio necessário para o exercício das minhas funções”, argumentou Nahles num comunicado em que anunciava a renúncia da presidência do partido e da liderança do grupo parlamentar, citado pela RTP.

Nas eleições europeias, o SPD sofreu um forte revés, conquistando apenas 15,5 por cento dos votos, o que representa uma diminuição de 11 pontos em relação às europeias de 2014. O partido passou a ser a terceira força política da Alemanha, atrás dos Verdes, que alcançou um resultado histórico com mais de 20 por cento dos votos.

O SPD perdeu votos a cada eleição. Na mais recente eleição para o Parlamento alemão, em 2017, angariou apenas 20,5%, cinco pontos a menos do que em 2013 e bem distante dos 40% de décadas atrás, que lhe valiam a alcunha de Volkspartei, ou partido do povo.

A comunicação social alemã tem dado nota de guerras internas no partido para afastar Andrea Nahles, que é favorável à manutenção do SPD numa coligação de governo, posição a que se opõe a ala esquerda do partido.

Andrea Nahles, 48 anos, assumiu a liderança do partido em Abril de 2018, sucedendo a Olaf Scholz, que se tornou ministro das Finanças.