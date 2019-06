Força Aérea Nacional ganha 11 novos pilotos

A Força Aérea Nacional (FAN) conta, a partir deste sábado, com onze novos pilotos angolanos do ramo da aviação ligeira, formados pela Escola Militar Aeronáutica do Lobito, na província de Benguela, apurou a Angop.

Apresentados no acto comemorativo aos 34 anos de existência da Escola Militar Aeronáutica do Lobito, os pilotos estão habilitados a pilotar os aviões do tipo Cessna 172R, Sling2 e Tucano, incluindo os helicópteros franceses de marca Aloette III, utilizados também naquela instituição académica da Força Aérea.

O coronel João Lopes fez questão de assinalar a falta de investimento em todas as áreas da sua instituição, face a reestruturação da Força Aérea e uma vez que a escola forma o homem e faz reciclagem dos equipamentos e qualificações.

Por isso, o comandante da base aponta como prioridades a capacitação dos quadros, o aumento de aeronaves, bem como os simuladores, instrumentos que auxiliam a instrução dos voos na sala de aulas.

Na mesma senda, o comandante da Força Aérea Nacional, general Altino Carlos José dos Santos, enalteceu o esforço e sacrifício demonstrados pelo corpo docente e pelos novos pilotos ao longo da formação.

Para o responsável máximo da Força Aérea, “as instituições só apresentam desenvolvimento, quando têm um capital humano bem qualificado”.

Depois de dois anos e meio de formação, os onze pilotos, todos de nacionalidade angolana, vão ser distribuídos entre as unidades da Força Aérea, devendo alguns poderem vir a fazer parte do grupo de instrutores da mesma escola, segundo o comandante do grupo de instrução da unidade, Humberto Patrício.

Com seis instrutores para os aviões e igual número para os helicópteros, sendo todos de nacionalidade angolana, a Escola Militar Aeronáutica do Lobito formou, desde 1985, pelo menos duas centenas de pilotos.

Desta lista, constam duas mulheres que pilotam helicóptero Alouette e três outras pilotos em asas fixas, uma das quais a capitã Ageda Rock, actualmente instrutora naquela unidade militar.