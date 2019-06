Feira de Talentos Jobartis/2019 promove empregos

Centenas de jovens em ambos os sexos procuram por vaga de emprego, durante a edição da feira de talentos Jorbartis/2019, que decorre de 31 de Maio a 2 de Junho, no município do Talatona.

A feira que decorre sob o lema “ Eleva o seu Talento”, é um evento anual promovido pela empresa privada de recrutamento para enprego Jobartis, em colaboração com o Ministério do Trabalho Emprego e Segurança Social e outros parceiros, visando facilitar o acesso ao emprego em vários sectores.

Em declarações à Angop, o responsável de comunicação e imagem da Jobartis, Jomauel Serviço, disse que as candidaturas são feitas via on-line e as empresas publicam as vagas pela mesma via.

O evento é anual e tem por objectivo fazer com que os candidatos e os empregadores possam interagir por correio eletrónicol.

De acordo com a fonte, no primeiro evento realizado em 2018, foram inscritos mais de dez mil candidatos, e preve-se dobrar na presente edição, em função ao aumento de empresas participantes na feira, um total de 40, contra as 20 da anterior.

Explicou que os candidatos são selecionados de acordo com o seu o perfil e são contratados em função dos critérios definidos pelas empresas.

As vagas mais preenchidas são as da áreas comercial e de prestação de serviços.

Criada a cinco anos a Jobartis tem uma base de dados de mais de 600 mil candidatos com idades entres os 21 e 24 anos e cerca de seis mil empresas diversas que publicam as suas vagas regularmente no portal.

Fez saber, que desde a criação da empresa foram preenchidas mais de 40 mil vagas de enprego, em todo pais.