Explosão deixa pelo menos 18 feridos na Líbia

Pelo menos 18 pessoas ficaram feridas depois que dois carros carregados de bombas explodiram na cidade de Derna, no leste da Líbia, escreve a Sputnik.

As explosões ocorreram perto da sede do Exército Nacional da Líbia, liderado pelo Khalifa Haftar.

As forças de Haftar deram início a uma campanha antiterrorista no início de Abril e conseguiram capturar várias cidades enquanto seguiam em direção a Trípoli. As forças leais ao Acordo Nacional (GNA) também lançaram uma operação contra o Exército Nacional da Líbia (LNA).

Desde então, confrontos nas vizinhanças de Trípoli continuam. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas mortas nos confrontos ultrapassou 450 pessoas, enquanto mais de 2.100 pessoas sofreram ferimentos.