Estilista Manuela Soares: “Apesar das dificuldades, o mercado da moda em Angola está bom”

Em entrevista à Voz da América, a estilista Manuela Soares contou que o mercado da moda em Angola está a crescer, além de ter mais qualidade e ser mais competitivo.

Manuela é especialista em roupas femininas e já trabalha nesse sector há quatro anos.

O Atelier Manuela Soares, que emprega cinco funcionários, está localizado em Benfica, Luanda. Além de gerar empregos, a estilista também contribui para a economia angolana comprando equipamentos para o seu negócio.

A aquisição de material para criar colecções é o maior desafio que ela enfrenta.

“Uma vez que em Angola nós não temos uma indústria têxtil, uma parte do meu material vem da Holanda, do Congo, da Nigéria, África do Sul e Portugal”.

A natureza, as crianças e o dia a dia de Manuela Soares fornecem inspiração para as colecções dela.

Manuela já participou de eventos nacionais, como o MODANGOLA, e internacionais, como o São Tomé Fashion Week. Ela anunciou que no próximo ano participará de eventos da moda em Portugal, Moçambique e São Tomé.

“Quando uma mulher compra uma roupa do Atelier Manuela Soares, espera primeiramente elegância, determinação e humildade”.

Confira a entrevista para saber mais sobre o trabalho da estilista.