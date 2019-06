ENDE lança campanha de educação energética para crianças

Angop

A Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade (ENDE) fez, este sábado, no Complexo Escolar Privado Maria Inês, no bairro Uíge, Distrito Urbano do Sambizanga, em Luanda, o lançamento da Campanha de Educação Energética para crianças denominada “Somos amiguinhos da ENDE”.

O acto, que decorreu no âmbito do Dia Internacional da Criança, celebrado hoje, foi presidido pelo director do gabinete provincial da Educação de Luanda, Narciso Benedito, que enalteceu o gesto da ENDE, por levar aos mais pequenos conhecimento ligados a electricidade.

Felicitou as crianças pelo dia que se comemora hoje, e exortou-as a ter o máximo cuidado, e se possível, não mexer na energia para se evitar danos humanos e financeiros.

Narciso Benedito referiu que a iniciativa da ENDE pretende ensinar as crianças a importância do uso racional de energia e os cuidados que elas devem ter, de modo a evitar prejuízos ou males maiores.

“É de pequeno que se torce o pepino. Educar as crianças hoje evitará problemas futuros e espero que façam uma profunda reflexão nas vossas feitorias e que a escola seja a principal prioridade, por ser o local onde vão adquirir conhecimentos para construírem um futuro risonho”, afirmou.

Por sua vez o Administrador para Região Centro e Aprovisionamento da ENDE, Jesus Adão, sublinhou ser missão da empresa educar as crianças, ensinando-as como se gera energia e como chega as suas residências.

Ele acredita que estes podem ajudar a convencer os encarregados de educação a pagar as facturas de consumo, evitando cortes, e não fazer puxadas clandestinas ou vandalizar as instalações eléctricas.

A campanha, que se enquadra na responsabilidade social da ENDE, consubstanciada em acções de palestras e distribuição de camisolas, folhetos e cartazes em várias escolas do país, visa educar as crianças para o uso correcto da electricidade, uma vez que elas são as que passam mais tempo em casa, por um lado, e consciencializar o cliente do amanhã.

Para o director do Complexo Escolar Maria Inês, Vita Miguel, é um privilégio para instituição e para os alunos, ser a primeira a beneficiar dessa campanha.

Durante o acto, que contou ainda com a presença da directora municipal da Educação de Luanda, Joana Torres, e do chefe da repartição distrital da Educação de Ngola Kiluange, Lino Cassumba, as crianças demonstraram os dotes poéticos, teatrais e danças.