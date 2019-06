Cunene: Idoneidade vai ditar indicação de autarca no MPLA

Os candidatos do MPLA para as autarquias locais de 2020 devem dispor de idoneidade política, social e aceitação no município, disse hoje, sábado, em Ondjiva, o primeiro secretário provincial deste partido no Cunene, Vigílio Tyova

De acordo com Angop, o responsável teceu essas considerações num acto político de massas de apoio a realização do VII Congresso Extraordinário do MPLA a realizar-se no próximo dia 15 deste mês em Luanda, sob o lema “MPLA e os Novos Desafios”.

Vigílio Tyova realçou que o candidato a autarca deve ser militante com um elevado sentido patriótico, disciplina partidária e pluralismo democrático.

A indicação do candidato exigirá uma selecção criteriosa e rigorosa de militante com competência e responsabilidade diferenciada, postura idónea e um capital político, social e cultural relevante.

Referiu que desta feita o congresso extraordinário vai alargar o comité central de 363 membros para 497.

Vigilio Tyova informou que à província do Cunene foi contemplada com quatro novos candidatos ao comité central, sendo três eleitos na conferência provincial extraordinária e uma pelo comité nacional da OMA.

As eleições autárquicas de 2020 serão as primeiras a ser realizada em Angola desde a sua independência, a 11 de Novembro de 1975.