CAN- Angola resiste à campanha dramática e carimba segunda presença

Angop

Depois da desistência do Sudão, o grupo I de apuramento ao CAN de 1998 ficou reduzido a três selecções: Angola, Ghana e Zimbabwe: E os Palancas Negras tiveram um arranque comprometedor, ao averbarem duas derrotas consecutivas, frente a esses mesmos adversários, nas primeiras duas jornadas.

Depois da qualificação inédita, na edição anterior, o objectivo da segunda presença na cimeira do futebol africano ficara comprometido para a selecção nacional, orientada na altura pelo português Manuel Sousa Necas.

Na primeira jornada, os angolanos perderam em Kumasi, por 1-2, apesar de começar o jogo em vantagem, com golo de Paulão, logo aos dois minutos, “gelando” por completo os adeptos do todo poderoso Ghana, que já era quatro vezes campeão africano (1963, 1965, 1978, 1982).

Infelizmente os donos da casa deram à volta ao resultado ainda na primeira parte.

Na ronda seguinte, o combinado nacional voltou a claudicar, ao sair derrotado em Hararé, por 0-1, um desaire que quase deitou por terra as chances de qualificação, não fosse a inspiração do avançado Akwá, que marcou o único golo no vitória sobre os Black Stars, no estádio da Cidadela, na terceira jornada.

O triunfo sobre esse “todo poderoso” do continente alavancou as esperanças dos pupilos de Necas, que, ainda assim, estavam obrigados a vencer na última jornada, facto que veio a acontecer, novamente em Luanda. 2-1 sobre os zimbabweanos, com tentos de Paulão e Akwá.

Foi na verdade uma qualificação dramática, pois, até à última partida, Angola era a “lanterna vermelha”, com apenas três pontos, contra quatro do Zimbabwe.

Entre os obreiros deste feito, além dos autores dos golos, estavam Marito, Neto, Aurélio, Paulo Silva, Bodunha, Lito (Sousa), Chipenda, Zito, Cacharamba, Quinzinho e Castela.

Foi este conjunto que, no dia oito de Fevereiro de 1998, no estádio Bobo Dioulassou. (Burkina faso), já na fase final do CAN1998, impôs um empate sem golos a então campeã em título África do Sul, para o grupo C.

Na segunda jornada do torneio, no dia 12, no mesmo recinto, os angolanos, tal como na jornada anterior, voltaram a empatar com a Namíbia, mas desta a três, com golos de Lázaro, Paulo Silva e Miguel Pereira.

Na ronda derradeira, o combinado nacional despediu-se com uma derrota pesada, por 2-5 diante da Côt d’Ivoire.

Paulo Silva e Quinzinho marcaram pela selecção no adeus. Assim como na estreia, nesta segunda participação, Angola não conseguiu passar da fase de grupos, terminando em penúltimo, com apenas um ponto, prova ganha pelo Egipto, que venceu na final a África do Sul, por 2-0.