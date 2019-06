Antigas chefias das FALA ‘ignoram’ exéquias de Savimbi

Portal de Angola|Osvaldo de Nascimento

A Unita reclama a ausência de alguns oficias generais enquadrados nas Forças Armadas Angolanas, que foram formados por Jonas Savimbi e que ocuparam altos cargos na extinta Forças Armadas de Libertação de Angola (FALA).

O deputado a bancada parlamentar da Unita, Nelito Ekuikui, por exemplo, mostrou-se indignado com o facto, ontem, nas redes socias, onde questionou a coragem daqueles que durante vários anos acompanharam o antigo líder do ‘galo negro’.

“Dos vários Generais enquadrados na Policia Nacional e nas FAA poucos tiveram a coragem de dar o Adeus ao alto comandante”, escreveu o político.

O Portal de Angola recorreu ao seu baú para ‘pesquisar’ alguns dos oficias e chefes da antiga FALA que não presenciaram o último adeus do ‘Jaguar Negro dos Jagas’.

Abrel Muengo Kamorteiro, foi um dos grandes ausentes, pelo facto de ser um dos assinantes do processo da paz.

Artur Vinama, que foi muito tempo homem da contra inteligência das FALA, Selino Yakuvela Apolo, único general da Unita que mereceu a mais alta distinção das forças militares da Unita, representam uma das maiores ausências do grêmio dos ‘maninhos’.

Ressaltam ainda nomes como Renato Campos, antigo chefe do comando das operações das Fala, GENERA kananay, general Domingos Lutck Wyo, que foi inspector militar, Jacinto Pándua, chefe do comité do soldado da casa militar de Jonas Savimbi, considerado como traidor da batalha do Bié.

Samuel Sapiñala Samy, apelidado com “Faz Tudo”, é uma das ‘grandes baixas’ das exéquias fúnebres de Jonas Savimbi, bem como o actual Comissário Delfino Inácio Kalulu, ex-guarda pessoal de Joanas Savimbi que tem o irmão também general, Long Felloh, antigo comandante do batalhão especial de Jonas Savimbi.

Aniceto Gato, irmão de Lukamba Gato, que foi chefe dos serviços secretos de Jonas Savimbi não tem fez notar a sua ausência.

De recordar que, esteve presente no acto fúnebre, o actual Comissário da Polícia Nacional de Angola, Tadéu.