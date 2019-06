Andebol: Angola empata com a Roménia e conquista Carpati Tropy

Angop

A selecção nacional sénior feminina de andebol, encerrou hoje com empate a 21 golos diante da Roménia a sua participação no Carpati Tropy, resultado que lhe permite conquistar a competição que a capital romena albergou.

As campeãs africanas, beneficiaram do Gol Average em relação ao adversário de hoje na prova que durou três dias.

Angola que vencia ao intervalo por 13-9, viu a a selecção anfitriã a equilibrar na etapa complementar que registou dois empates 18-18 e 20-20 respectivamente.

Albertina Cassoma, foi eleita a MVP da competição enquanto que Helena Paulo a melhor marcadora.

O referido torneio serve de preparação para os Jogos Africanos, em Rabat , Marrocos em Agosto, e o Campeonato do Mundo, no Japão, no mês de Dezembro próximo.

As angolanas começaram a competição com vitória de 26-21, frente ao Japão e conseguiram novo triunfo na jornada seguinte frente a selecção B da Roménia por 29-18.

O regresso ao país, acontece na próxima quarta-feira.

O grupo de trabalho é composto pelas jogadoras Albertina Cassoma, Helena de Sousa, Helena Paulo, Iracelma da Silva, Isabel Guialo, Janeth dos Santos, Juliana Machado, Liliana Venâncio, Natália Bernardo, Magda Cazanga, Teresa Almeida “Bá”, Vilma Chissola, Vilma Nenganga, Ruth João, Wuta Dombaxi e Natália Camalândua.