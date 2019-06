Neymar acusado de violação em Paris

Segundo avança o UOL Esporte, citado pel’A Bola, Neymar está a ser acusado de violação por uma mulher brasileira que apresentou queixa em Santo Amaro, em São Paulo, devido aos alegados actos ocorridos no dia 15 de Maio, em Paris.

Revela a mesma fonte que o avançado do Paris Saint-Germain terá conhecido a vítima pela rede social Instagram, e terá combinado encontrar-se com a mesma na capital francesa, por via de um amigo, Gallo, que lhe terá feito chegar o bilhete de avião e a reserva de hotel.

Conforme o mesmo relato, a vítima terá ficado hospedada no Sofitel Paris Arc Du Triomphe, onde Neymar se terá dirigido, no dia 15 de Maio, alcoolizado. «Após trocas de carícias a mulher acusou Neymar de ficar agressivo e, mediante violência, praticou relação sexual sem o consentimento da vítima», pode ainda ler-se na publicação.

Neymar já terá reagido à acusação, referindo não ter conhecimento do caso, pelo que irá pronunciar-se após analisar o documento entregue às autoridades.