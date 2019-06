Militantes exortados a apoiar preparação do VII Congresso do MPLA

Militantes exortados a apoiar preparação do VII Congresso do MPLA

Angop

O primeiro-secretário provincial do MPLA no Uíge, Pinda Simão, exortou hoje, sábado, nesta cidade, aos militantes a apoiarem com maior dedicação as tarefas que visam a preparação do VII Congresso Extraordinário, a ter lugar no próximo dia 15 de Junho, em Luanda.

O apelo foi feito no acto de massas realizado no campo de futebol do bairro Pedreira, arredores da capital provincial, aonde o político reiterou que o VII Congresso é um momento histórico pelo facto de reafirmar à liderança do Presidente João Lourenço e da sua vontade de querer tornar o MPLA, cada vez mais forte, na transformação das políticas sociais económicas no país.

O primeiro-secretário voltou a aconselhar os militantes do partido para associarem-se à cruzada de combate a corrupção, nepotismo, bajulação e impunidade, fenómenos causadores de muitos danos na economia angolana e que afectam à confiança dos investidores.

Pinda Simão enalteceu ainda a realização exitosa das Assembleias de Balanço e Renovação de Mandato nos Comités de Acção que serviram de antecâmara para análise dos dados reais dos militantes, e as acções de preparações das autarquias locais e do VII Congresso do partido.

Segundo o respnsável, “para as eleições autárquicas precisam-se também de membros que têm capacidades técnicas, profissionais, políticas e que gozem de boa reputação no seio da sociedade nas comunidades, para dignificarem e reforçar à vitória do MPLA”, alertou.

Participaram do referido acto político provincial de massas de apoio ao Congresso, militantes de diversos municípios do Uíge, integrados no partido, as da OMA, JMPLA e simpatizntes.