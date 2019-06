Marcelo impõe “pobreza” na agenda eleitoral

EXPRESSO | ÂNGELA SILVA

Presidente antevê vitória do PS em Outubro. Mas com desgaste, e sem maioria absoluta

Poucos dias antes das eleições europeias, Marcelo Rebelo de Sousa convocou os assessores para mais uma das habituais reuniões mensais de balanço e perspetiva.

Só que, desta vez, foi diferente. Em vez de ouvir as várias assessorias sobre temas sectoriais, o Presidente da República balizou a agenda: queria ouvi-los sobre as europeias de maio, as legislativas de outubro, os quatro meses que medeiam e o papel do Presidente.

Primeira conclusão: Marcelo encara estes quatro meses com particular cuidado.