Huambo: cidadão morto por um adolescente

Um cidadão de 18 anos de idade foi morto, sexta-feira, numa das ruas do bairro da Calomanda, arredores da cidade do Huambo, por um adolescente, após desentendimento.

O facto foi dado a conhecer hoje, à Angop, pelo director do Gabinete de Comunicação Institucional da Polícia Nacional no Huambo, intendente Martinho Kavita Satito, tendo explicado que o facto deu-se quando a vítima agredia um dos irmãos do acusado, também adolescente, tendo este, em defesa de seu irmão, desferido golpes com objecto perfurante (prego) ao malogrado.

Deu a conhecer que o menor em causa foi recolhido em regime de prevenção criminal.