Futuro do amor: relacionamentos com robôs sexuais pode ser realidade em 2050

Os robôs do sexo já iniciaram uma revolução no século 21, proporcionando uma experiência muito peculiar àqueles que querem apimentar suas vidas sexuais. Alguns bonecos sofisticados até apresentam um G-spot artificial, faces intercambiáveis ​​e vários modos de interacção.

Segundo avança a Sputnik, relacionamentos sexuais e românticos com máquinas podem se tornar uma coisa real e substituir completamente a interacção humana dentro de três décadas, Bobbi Banks, neurocientista e treinador de relacionamento, disse ao site metropolitan.co.uk.

Primeiro de tudo, porque tira toda a incerteza e a confusão das emoções humanas, e dá às pessoas controle sobre sua vida amorosa, permitindo-lhes criar o parceiro perfeito que sempre sonharam: sem medo de serem traídas, rejeitadas, ou com o coração partido após um rompimento inesperado.

“Formar relacionamentos românticos e sexuais com robôs será difundido até 2050. A maneira como vivenciamos o amor e a conexão hoje está mudando. A tecnologia está tão interligada em nosso dia-a-dia que eu já vi um aumento significativo no número de longas distância e relacionamentos online. As pessoas relatam sentirem-se próximas e emocionalmente ligadas ao seu parceiro romântico, mas também dizem que não ser capaz de ver um ao outro cria sentimentos de ciúme e incerteza da estabilidade do relacionamento”.

No entanto, com toda essa crescente dependência da tecnologia, existem certos riscos de se envolver em qualquer tipo de relacionamento – seja romance ou simples aventura – com um robô, incluindo uma óbvia falta de conexão humana:

“Ter suas necessidades atendidas sob demanda e sempre conseguir o seu caminho pode levar a níveis mais altos de insatisfação e depressão da vida devido a não ser capaz de lidar com os obstáculos da vida, assim como você teria sido capaz inicialmente. O que faz um relacionamento a conexão humana e aprender a amar uns aos outros, apesar de nossas falhas. Precisamos abraçar as lutas da vida e aprender com a dor, pois é isso que nos torna mais fortes e nos ensina a ser melhor “.

No entanto, muitos robôs modernos são bastante sofisticados; Por exemplo, em Março, o dono do primeiro modelo de boneca sexual Harmony no mundo, Brick Dollbanger, revelou que seu novo aplicativo em modo X agora permite imitar o comportamento humano.

O novo sensor vaginal da Harmony “reage ao sexo” e até envia respostas para o aplicativo, que, por sua vez, envia sinais correspondentes ao “cérebro” da máquina para dizer “o quão fundo você está indo, o quanto você está indo e como você está empurrando forte”.