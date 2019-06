Futebol adaptado: Heno e Jesus disputados na Turquia

Titulares indiscutíveis pelo Istambul Yeditepe Sport Club da Turquia, da Superliga de futebol adaptado, Heno Guilherme e Jesus Morais despertaram o interesse de três grandes clubes locais, informaram à Angop, neste sábado, os atletas.

De acordo com Angop, os protagonistas de uma acção inédita no desporto adaptado em Angola (jogar profissionalmente no exterior do país), afirmaram tratar-se do Ortotek, 2ª classificada da Superliga e actual campeã da “champions”, das equipas Izmir e Malatya, respectivamente, 5ª e 6ª colocadas.

Heno, ponta-de-lança, e Jesus, médio ofensivo, campeões do mundo pela selecção nacional “México2018”, foram contratados pelo Yeditepe em Janeiro último até 2020, mas o desempenho no campeonato local levou a que fossem contactados pelas citadas agremiações para fins contratuais.

Entrando em acção três meses depois (Abril), na segunda volta da competição, com a equipa na 9ª posição, os angolanos contribuíramv decisivamente para o 4º posto na classificação da prova terminada recentemente.

Heno, 26 anos, em nove jogos, todos como titular, marcou sete golos e fez três assisitências que resultaram igualmente em golos, enquanto o médio Jesus, 24 anos, facturou por três vezes e efectuou 11 assisitências para o golo.

O atacante (deficiênte congênito), que marcou o golo decisivo de penálti que deu o título à Angola no Mundial de 2018, nasceu no Sambizanga e começou a jogar futebol em 2011. Três anos depois foi vice-campeão do Mundo (México2014).

O futebolista possui duas participações em Taça das Nações. A nível interno, conquistou o Campeonato Nacional em 2015, Taça de Angola em 2015, 2016, Taça Fundação Lwini em 2011, 2013, 2015 e 2016.

Quanto à Jesus Morais (também deficiênte congênito), nasceu igualmente no Sambizanga. Joga desde 2013 e já conquistou três Taças da Fundação Lwini em 2013, 2015 e 2016, Campeonato Nacional em 2015, duas Taças de Angola, além das medalhas de prata e ouro nos dois últimos mundiais.

Ao curriculum desportivo deste dois jogadores formados no Misto de Luanda, acrescenta-se, agora, a conquis

bnta da Superliga da Turquia. Ambos chegam domingo (2) aos país em gozo de férias.