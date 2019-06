Executivo converte centrais térmicas a diesel

Angop

O Executivo angolano prevê, nos próximos três anos, converter todas as centrais térmicas a gasóleo para gás, no quadro das estratégias de consumo desta fonte energética produzida pela Angola LNG.

O projecto já está em curso e é coordenado pelo Ministério da Energia e Águas, com o suporte dos departamentos Ministeriais de Recursos Mineiras e Petróleos (Mrempet).

O mesmo teve início na maior central do ciclo combinado do Soyo e noutra de cerca de 22 megawatts, junto ao projecto Angola LNG.

Segundo o presidente do Conselho de Administração da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombústiveis (ANPG), Paulino Jerónimo, que avançou o facto sexta-feira, o projecto vai abranger, numa primeira fase, toda faixa litoral do país.

O gestor explicou, durante a 2ª Edição do Fórum de Negócios da Câmara de Comércio América-Angola (Amcham), que o projecto foi coordenado até uma determinada altura pelo actual PCA da ANPG, sublinhando, por outro lado, que posteriormente deverá seguir para o interior.

A iniciativa é suportada com 125 milhões pés cúbicos de gás que Angola tem direito, de forma grátis, do projecto Angola LNG, de acordo com Paulino Jerónimo.

O gás, acrescentou, é utilizado principalmente para a geração de energia na central do ciclo combinado do Soyo e de outra com capacidade de 22 megawtts, próxima do Angola LNG.

Qualquer quantidade adicional de gás para está iniciativa, o Executivo terá de adquirir ao projecto Angola LNG (Gás Natural Liquifeito).

“Vamos começar pela parte litoral que é a mais fácil de tratar, para depois passarmos para o interior”, indicou o PCA da ANPG.

Caso o projecto de conversão venha a ser concretizado no prazo previsto, o Executivo angolano poderá poupar cerca de 750 milhões de dólares norte-americanos, gastos com a produção de energia elétrica à base do diesel.

“A previsão é que, dentro de três anos, Angola tenha todas as turbinas convertidas, o que significará grande poupança para o Estado”, sublinhou.

Em Angola, 70 por cento do diesel disponível é gasto na geração de energia eléctrica, que pode ser reconvertido, visto que, segundo Paulino Jerónimo, fica mais barato gerar energia com gás do que com gasóleo”, daí a importância deste projecto para o Estado angolano.

Enquanto isso, está em curso a discussão para a criação do Consórcio para a produção de gás em Angola.