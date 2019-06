Cuando Cubango: Crianças internadas beneficiam de “sopa solidária”

Quarenta e cinco crianças internadas no Hospital Pediátrico de Menongue, província do Cuando Cubango, beneficiaram hoje, sábado, de sopa solidária, numa promoção da Brigada local de Jovens Solidários.

De acordo com Angop, em declarações à imprensa, o secretário para informação e Marting da Brigada, Elias Matunga José, disse que acção solidária teve como finalidade proporcionar momentos de alegria às crianças internadas na unidade hospitalar, no quadro do o Dia Internacional da Criança.

Para Elias Matunga José, é necessário que se cultive no seio dos jovens o espírito de solidariedade para com os mais necessitados, uma vez que ajudar o próximo deve ser uma acção constante, porquanto existe um número elevado de pessoas que necessita de apoio.

Garantiu que acções do género vão continuar, tendo avançado que já estão programadas, para breve, actividades de doação de sangue ao Hospital Geral do Cuando Cubango e de bens perecíveis à comunidade Khoisan, entre outras actividades.

Na ocasião, o director do banco de enfermagem do Hospital Pediátrico, José Barros, considerou a acção como um gesto de benevolência, pelo facto de devolver alegria às crianças internadas sem o convívio habitual no seio da família e dos amigos, dai ser um dia especial.

O hospital, com a capacidade para 76 camas, nesta altura atende diariamente 20 a 25 criança com diferentes patologias, com destaque para a malária.

No âmbito do 1 de Junho, a Fundação Piedoso realizou igualmente uma actividade de solidariedade e confraternização com as crianças desfavoráveis do bairro Kavikiviki, arredores da cidade de Menongue, onde vivem portadores de deficiência física.

A actividade, que teve lugar no complexo turístico “Kambumbe Lodge”, as mais de 80 crianças foram brindadas com brinquedos, almoço e informadas sobre a importância da efeméride, sobretudo, no que diz respeito à protecção dos seus direitos à educação, saúde, entre outros, para um crescimento harmonioso.