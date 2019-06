Bié: INAC preocupado com casos de raptos de menores

Bié: INAC preocupado com casos de raptos de menores

Quatro casos de tráfico de menores foram registados, este ano, na província do Bié, informou o responsável provincial do Instituto Nacional da Criança (INAC), Vasco Kambovo, que considerou o fenómeno preocupante.

Em declarações à imprensa local, diz Angop, o responsável informou que uma criança de 12 anos de idade, raptada na província de Luanda, por uma cidadã estrangeira, foi recuperada pelo SIC (Serviços de Investigação Criminal), no município do Andulo, e encontra-se sob tutela do INAC.

Vasco Kambovo disse ser também preocupante o número de crianças que abandonam o lar para viver na rua, salientado que, este ano, o INAC teve o registo de 72 casos, mais 10 em relação a 2018, dos quais 60 menores foram já reunificadas junto dos familiares.

O INAC, informou, continua a trabalha com o SIC e outros parceiros na identificação de familiares de crianças que estão na tutela da instituição.

Segundo o director, maus tratos dos pais, a pobreza, apetência pelo lucro fácil quanto envolvidos cidadãos estrangeiros, desconhecimento da lei e outros aspectos relacionados com tabus nas comunidades, levam as pessoas a crimes do género e os menores a abrigarem-se na rua.

Lamentou o facto de alguns pais e encarregados de educação insistirem em violentar os menores, esforçando-os a se refugiar em locais inadequados, como casas ou prédios abandonadas e sobretudo a sobreviver através de acções nocivas.

Disse que deste Janeiro, a instituição tomou conhecimento de 10 casos de violação sexual a menores com idades entre os três aos 13 anos, acrescentando que em consequência uma menor perdeu a vida e os infactores respondem criminalmente.

Informou que o INAC e parceiros têm realizado acções de sensibilização sobre os direitos e deveres da criança, bem como despertar os menores a não aceitar presentes de pessoas estranhas.

Este ano, de acordo com o responsável, o INAC vai trabalhar na revitalização da Rede de Protecção a Crianças nos municípios, capacitar os professores nas escolas e activistas sociais da organização, em matérias ligadas à defesa dos direitos dos menores.

No Bié, pontualizou, pertencem à Rede de Protecção a Crianças, os sectores da Comunicação Social, Educação, Saúde, Acção Social, Família e Promoção da Mulher.