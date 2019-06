Andebol: Sete nacional volta a triunfar no Carpati Trophy

A selecção nacional sénior feminina de andebol derrotou, na tarde deste sábado, em Bucareste, a selecção B da Roménia, por 29-18, em jogo referente a segunda jornada do Carpati Trophy, que decorre naquele país europeu.

As angolanas comandadas por Morten Soubak, sublinha Angop, traziam a vantagem de 14-10 ao intervalo.

Na primeira jornada, disputada sexta-feira, as campeãs africanas venceram a selecção do Japão, por 26-21.

Angola encerra a sua participação no torneio defrontando a selecção principal da Roménia, neste domingo.

O torneio serve de preparação para os Jogos Africanos, em Rabat, Marrocos, em Agosto, e o Campeonato do Mundo, no Japão, no mês de Dezembro próximo.

O grupo de trabalho é composto pelas jogadoras Albertina Cassoma, Helena de Sousa, Helena Paulo, Iracelma da Silva, Isabel Guialo, Janeth dos Santos, Juliana Machado, Liliana Venâncio, Natália Bernardo, Magda Cazanga, Teresa Almeida “Bá”, Vilma Chissola, Vilma Nenganga, Ruth João, Wuta Dombaxi e Natália Camalândua.