Presidente dos EUA, Donald Trump com sua esposa Melania Trump (© AFP 2019 / Nicholas Kamm)

Trump promete anunciar candidatura para reeleição no dia 18 de Junho

Trump promete anunciar candidatura para reeleição no dia 18 de Junho

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse em um comunicado nesta sexta-feira que anunciará sua candidatura ao segundo mandato da presidência norte-americana no final de Junho, durante uma manifestação na Flórida.

“Estarei anunciando a minha candidatura para o segundo mandado presidencial, na companhia da primeira-dama Melania, o vice-presidente Mike Pence e a segunda-dama Karen Pence, no dia 18 de Junho, em Orlando, Flórida, no Amway Center de 20.000 lugares. Junte-se a nós para este comício histórico!”, anunciou Trump no seu Twitter, citado pela Sputnik.

Dezasseis presidentes dos EUA, até o momento, conseguiram ganhar duas eleições consecutivas. Trump apresentou um formulário à Comissão Eleitoral Federal para a reeleição em 2017 no dia de sua posse.

Os americanos elegerão o próximo presidente dos Estados Unidos em 3 de Novembro de 2020. Até o momento, 24 democratas e dois republicanos entraram na corrida do ano seguinte ou formaram um comité de prospecção.