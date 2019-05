Trabalhadores da EPAL retomam actividades

Os trabalhadores da Empresa Provincial de Água de Luanda (EPAL) retomaram nesta sexta-feira as suas actividades, depois do entendimento alcançado entre a comissão sindical e o novo conselho de administração, que estabeleceu um período de graça de dois meses, para voltarem à mesa de negociações, informa a Angop.

Filiados à Central Geral dos Sindicatos Independentes de Angola (CGSILA), os trabalhadores entraram em greve a 28 de Março último, pelo facto da entidade patronal não ter satisfeito um dos pontos do caderno reivindicativo que exigia um aumento salarial de 100 por cento.

A direcção da EPAL alegou, na altura, que não poderia satisfazer a reivindicação dos trabalhadores na proporção exigida pelos trabalhadores, mas poderia fazer um reajuste na ordem de 30 por cento, um tecto salarial que a empresa havia acordado com outro núcleo sindical afecto à UNTA – União Nacional dos Trabalhadores Angolanos.

Além do aumento salarial, consta do caderno reivindicativo reajuste no subsídio de alimentação e transporte, assim como a contratação do seguro de saúde que abrange os membros dos agregados dos trabalhadores.

Em declarações à Angop, o primeiro secretário da Comissão Sindical da EPAL filiado à CGSILA, António Martins, explicou que, na assembleia de trabalhadores realizado nesta quinta-feira (30), a entidade patronal assegurou o pagamento salarial dos dois meses que estiveram em greve.

Acrescentou que depois do período de graça, o novo conselho de administração, nomeado no dia 20 deste mês (Maio), vai negociar com os trabalhadores para chegar a um entendimento.

Com o levantamento da greve, os trabalhadores filiados à CGSILA vão reforçar a actividade, principalmente os serviços de turno.