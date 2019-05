Tiroteio na Virgínia faz vários feridos. Atirador foi detido

Polícia local acredita que havia só um atirador. Imprensa norte-americana adianta que haverá vítimas mortais.

Um tiroteio em Virginia Beach, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos da América, esta sexta-feira, fez vários feridos. A polícia local informou que deteve um suspeito. Informa a Renascença, que cita a Reuters.

O ataque decorreu no Edifício 2 do Centro Municipal. As autoridades detiveram um suspeito e acreditam que não havia mais atiradores. Ainda assim, a área foi evacuada e vedada.

Os meios de comunicação locais adiantam que poderá haver vítimas mortais, no entanto, até ver, os relatos são contraditórios, tanto quanto à existência – e número – de mortos, como ao números de feridos. A polícia está à procura de vítimas.

em actualização…