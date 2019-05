Retaliação bilionária da China sobre os EUA começa a surtir efeito

As tarifas chinesas totalizando USD 60 biliões sobre as importações dos EUA passaram a valer à meia-noite de Pequim.

De acordo com a Sputnik, tarifas de 25% foram impostas sobre 2.493 produtos. Além disso, 1.078 somam tarifas de 20%. Outros 1.569 itens restantes estão sujeitos a impostos de 10% ou 5%.

A medida foi anunciada no início deste mês em retaliação à decisão dos EUA de elevar tarifas de importação sobre produtos chineses em USD 200 biliões, um aumento sobre a tarifa anterior de 10% para 25%.

As duas maiores economias do mundo começaram a negociar tarifas em 2018, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que queria equilibrar as trocas comerciais entre os países. A medida irritou Pequim, que disse não ter medo de uma guerra comercial.