R. Kelly alvo de 11 novas acusações de abuso sexual

O cantor R. Kelly está a ser acusado de mais queixas de abuso sexual agravado, relacionado com um caso já existente. Se for condenado, poderá enfrentar seis a 30 anos de prisão, de acordo com a legislação do Estado do Illinois.

Em causa está o abuso e a agressão sexual de uma menor de idade entre os 13 a 16 anos, sendo que algumas destas acusações são as mais graves do Illinois, podendo incorrer numa sentença de seis a 30 anos.

“Ele foi acusado novamente com um caso já existente, a mesma suposta vítima e a mesma data (…) Não muda nada”, disse Steve Greenberg, o advogado de R. Kelly no Twitter.

Jerhonda Pace, a alegada vítima, replicou na mesma rede social: “Sim, tenho conhecimento das 11 novas acusações contra R. Kelly. Sim, todas as novas acusações estão relacionadas com o meu caso”.

E insiste: “a lei está do meu lado, [era] uma menor na altura”.

Segundo a RTP, Já no início do ano o cantor norte-americano tinha enfrentado dez acusações de abuso sexual agravado, que envolviam quatro alegadas vítimas – a maioria menores – durante o período entre 1998 e 2010. O cantor declarou-se inocente perante o tribunal e foi libertado após o pagamento da caução de um milhão de dólares. Porém, caso tivesse sido condenado, enfrentaria penas de três a sete anos de prisão.

Durante décadas, várias mulheres acusaram R. Kelly de abuso sexual e mesmo de pedofilia, mas não houve acusações formais. No mês de janeiro, foi publicada uma série documental, Surviving R. Kelly (Sobreviver a R. Kelly), em que alegadas vítimas partilharam as suas experiências.

Porém, o cantor negou todas as negações numa controversa entrevista para a CBS News.

Quem é R. Kelly?

R. Kelly é considerado um dos mais bem sucedidos artistas de R&B nos Estados Unidos desde os anos de 1980. É um dos que mais álbuns venderam (mais de 32 milhões), ganhando o título de “Rei do R&B”. O cantor é particularmente conhecido a nível mundial pela canção “I Believe I Can Fly”.

Em 1994, o cantor, na altura com 27 anos, casou ilegalmente com Aaliyah Haughton, de 15. Em 2002, R. Kelly foi acusado de pornografia infantil, após a circulação de um vídeo em que o cantor tinha relações sexuais com uma menor, incluindo urinar em cima dela. Porém, não foi condenado.

Desde os anos 90, enfrenta também várias acusações de abuso sexual e pedofilia, pelo que as mais recentes acusações não surpreendem pessoas na indústria da música. “Estas histórias estão a circular há muito tempo. Estas revelações não são novas para ninguém”, disse à BBC Chris Cooke, o editor do serviço de notícias Complete Music Update.

Boicote à música de R. Kelly

A plataforma de streaming Spotify retirou as canções do cantor das suas playlists, mas cedo voltou atrás na decisão.

Vários artistas, como Ne-Yo e John Legend pediram um boicote à música do artista, utilizando a hashtag #MuteRKelly (Calem R. Kelly), para que as suas canções fossem eliminadas nas plataformas de música online, nas rádios e em concertos, entre outros.

O movimento #MuteRKelly acabou mesmo por nascer, o que iniciou o debate sobre se o apoio devia ser retirado aos artistas acusados de abuso sexual.