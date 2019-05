PR já está em Luanda

O Presidente da República, João Lourenço, regressou no princípio da noite desta sexta-feira, a Luanda, proveniente de Kinshasa, República Democrática do Congo (RDC), onde participou na mini-cimeira consagrada às questões de segurança na sub-região da África Central.

À sua chegada a Luanda, escreve Angop, João Lourenço recebeu, no Complexo Presidencial do Aeroporto Internacional 04 de Fevereiro, cumprimentos de boas-vindas do vice-presidente da República, Bornito de Sousa, de auxiliares do Poder Executivo e de altos funcionários do seu gabinete.

A cimeira decorreu na localidade de N’sele, cerca de 30 quilómetros a leste da capital congolesa, e juntou o Presidente João Lourenço e os seus homólogos do país anfitrião, Félix Tshisekedi, e do Rwanda, Paul Kagamé.

A cimeira tripartida foi decidida pelos três estadistas num encontro mantido recentemente, em Pretória, à margem da cerimónia de investidura do Presidente Cyril Ramaphosa, da África do Sul.

À margem da cimeira, o estadista angolano participou nas exéquias de Etienne Tshisekedi, antigo líder da oposição congolesa e pai do actual Presidente da RDC, falecido em Fevereiro de 2017, em Bruxelas (Bélgica), e cujos restos mortais chegaram a Kinshasa, quinta-feira.